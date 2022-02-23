Apartman görevlisine cinsel istismarda bulunup öldüren fitness eğitmenine 'ağırlaştırılmış müebbet'
İstanbul Beşiktaş Nispetiye Mahallesi'nde, apartman görevlisi Nefise Dolapçı'ya 'gürültü yaptığı' bahanesiyle önce cinsel istismarda bulunup ardından öldüren fitness eğitmeni İbrahim Yener, "kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verildi.
Beşiktaş'ta 2018 yılında gürültü yaptığı gerekçesiyle kendisini uyaran 53 yaşındaki apartman görevlisi Nefise Dolapcı'ya cinsel istismarda bulunduktan sonra boğazını keserek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan fitness eğitmeni İbrahim Yener, (33) ağırlaştırılmış müebbet ve 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu sanık İbrahim Yener getirildi. Duruşmada maktul Nefise Dolapcı’nın eşi Murat Dolapcı ile kızı Nihal Dolapcı ve taraf avukatları hazır bulundu.
Sanık İbrahim Yener, "Bir insan geçmişine, ailesine güzel bir gelecek bırakmak ister. Benim geleceğim de siz mahkemenin ellerinde. Neye inanırsınız bilmiyorum, ben sadece yaşadıklarımı söyledim. Ben başka yerlerde de yaşadım, ilk kez bir yerde yaşamadım. Ben 29 yaşında niye böyle bir şey yaşayayım? 30 saniyede 30 yılım çöpe gitti. Kayıplarım var. Hapiste yatarım bir problem yok. Konuların böyle olacağını bilseydim net bir şekilde intihar ederdim" bahaneleriyle kendini savundu.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERİLDİ
Mahkeme başkanının karar öncesi son sözünü sorması üzerine sanık Yener "Kendimi ifade edebileceğim kadar ifade ettim. Yapabileceğim hiçbir şey yok. Vereceğiniz her karar için hakkımı helal ediyorum. Allah yardımcınız olsun" şeklinde konuştu.
Mahkeme heyeti sanık İbrahim Yener’e "Kasten nitelikli öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, "Silah yoluyla cinsel saldırı" suçundan 21 yıl, "Silah kullanarak cinsel amaçla hürriyetinden yoksun kılma" suçundan ise 9 yıl hapis cezasına hükmetti.
Heyet İbrahim Yener'in tutukluluk halinin devamına karar verdi.
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