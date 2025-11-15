Cumhuriyet Gazetesi Logo
Apartmandan sarkan kablo 7 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Apartmandan sarkan kablo 7 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

15.11.2025 00:18:00
Güncellenme:
AA
Takip Et:
Apartmandan sarkan kablo 7 yaşındaki çocuğu ağır yaraladı

Aydın'ın Efeler ilçesinde apartmandan sarkan kabloya temas eden 7 yaşındaki çocuk elektrik akımına kapıldı.

Sokakta oyun oynadığı esnadan balkondan sarkan kablo nedeniyle elektrik akımına kapılan 7 yaşındaki çocuk yoğun bakıma alındı.

SOKAKTA OYUN OYNAYAN ÇOCUK ELEKTRİK AKIMINA KAPILDI

Aydın'ın Efeler ilçesi Güzelhisar 69 Sokak'ta oyun oynayan U.B., binadan sarkan kabloya temas etti. Elektrik akımına çarpılan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Haber verilmesiyle bölgeye polis, sağlık ve elektrik firması yetkilileri geldi.

7 YAŞINDAKİ ÇOCUK YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Ambulansla Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine götürülen U.B yoğun bakıma alındı.

Firma yetkilileri ve İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ekipleri kablonun sarktığı yerde inceleme yaptı.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

İlgili Konular: #Çocuk #aydın