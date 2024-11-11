Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü

Yozgat'ın Aydıncık ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
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AA
Yayınlanma: 11.11.2024 - 09:26

Yenimahalle'de 4 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Aydıncık ve Çekerek belediyelerine ait itfaiye ekiplerince yaklaşık 3 saatte söndürülen yangında, apartmanın çatısı kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.


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