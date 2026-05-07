Apartmanın yıkımı sırasında, kaldırımdaki kadın enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu

7.05.2026 13:00:00
DHA
Adana'da inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımı sırasında kaldırımda yürüyen kadının, enkaz altında kalmaktan son anda kurtulduğu anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'nın Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Caddesi’nde, inşaat halindeki 5 katlı apartmanın yıkımına karar verildi.

Güvenlik önleminin alınmadığı öne sürülen alanda, binanın dün yıkım çalışması başladı.

Bina yıkılırken oluşan toz bulutu nedeniyle caddede görüş mesafesi düştü. Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, panikle kaçıp kurtuldu. Caddedeki sürücüler de araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.

GÖRÜNTÜLER KAMERAYA YANSIDI

O anlar, çevredekilerin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. 

