Apartmanların eliyle ayağı ‘bina görevlileri’ düşük ücret ve kötü şartlarla mücadele ediyor

Gün henüz ağarmadan başlıyor onların mesaisi. Şehrin kalabalık apartmanlarında, milyonluk dairelerin hemen altında, sessiz bir mücadele veriliyor. Onlar, apartmanların eli, ayağı, koruyucusu; yani “bina görevlileri”. Ancak görevliler hem çok düşük ücretlerle hem de çok kötü yaşam koşullarıyla bu mücadeleyi vermek zorundalar. Mesai saatlerinin olmaması, bodrum kattaki apartman daireleri ve alamadıkları özlük hakları. Bina görevlileri sesini duyurmaya çalışıyor. Bina görevlilerinin en önemli sorunlarının başında kaldıkları hizmetli daireleri geliyor. Genellikle bodrum katta olan bu daireler ne güneş alıyor ne de yeterince havalandırılabiliyor. Üst kattan yaşanan su sızmaları, rutubetli duvarlar ve güneş görmeyen evler, görevliler için en büyük problem haline geliyor. Konut İş Sendikası Genel Başkanı Alican Kayhan, koşulları “Bazı evlere gittiğimizde tavandan lağım suları damladığını görüyoruz. Eve girdiğimizde çocukların kafaları ıslak oluyor” diyerek özetledi.

Cumhuriyet’e konuşan üç bina görevlisi yaşadığı evlerin sorunlarından bahsetti. 31 yıl boyunca bina görevlisi olarak çalışmış olan Rıza Çınar, hizmetli dairesinin güneş almadığını ve bu nedenle yıkadıkları çamaşırların 4-5 günde ancak kuruduğunu belirtirken bir başka bina görevlisi İhsan Ayhan hizmetli dairesinde doğalgaz olmadığı için tüp alarak mutfak işlerini görmek zorunda kaldığını belirtti. Evlerin güneş almaması ve rutubet sorunlarından bahseden görevliler, daha yaşanabilir bir alan olmasını diledi etti.

YARDIM ALIYORLAR

Yaşanılan sorun sadece kaldıkları yerle sınırlı değil. Bina görevlileri bazen dört blok 120 daireye kadar çıkan alanlara bakmak zorunda. Bahçe arazisi geniş olan yerlerde, bahçıvanlık yapmak hatta çoğu zaman site ya da apartman güvenliği rolüne girmek zorunda kalıyorlar. Bina temizliğinde, bahçe işlerinde ve servis saatlerinde eşinden, çocuklarından yardım almak zorunda kalıyor görevliler. Ancak üç kişinin çalıştığı yerde, tek kişi maaş alıyor ve asgari ücretle geçinmeye çalışıyorlar.

ÇEKİLEN ZORLUKLAR...

Görevliler ve aileleri sosyal hayata katılmakta da zorluk çekiyor. Sosyal statü ayrımcılığı, maddi zorluklar... Kayhan, okullarda bina görevlilerinin çocuklarının ayrımcılığa uğradığını ve sınıflarda en arka sıraya oturturduklarını iddia etti. Ayrıca bina görevlileri de apartmanda yaşayan sakinler tarafından bazen hor görülüyor ve kaba sözlere maruz kalıyor.

Görevlilerden sadece bina temizliği değil, bahçıvanlık, güvenlik, servis elemanı ve istendiğinde eşyaları taşıyacak biri olması isteniyor. Bunu kabul etmeyen bina görevlisinin işine yönetim tarafından kolayca son verilebiliyor. Geriye yıllarca süren davalar ve hak arayış mücadelesi kalıyor.