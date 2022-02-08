APİKAM’da “100. Yıl Söyleşileri” başlıyor
İzmir tarihine ışık tutan APİKAM'da “100. Yıl Söyleşileri” başlıyor. İlk söyleşide 1922 yılının İzmir’i Türk ve Yunan arşivlerinden belgelerle anlatılacak.
Kent tarihi ve tanıtımına ışık tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) “100. Yıl Söyleşileri” başlıyor. 10 Şubat’ta yapılacak ilk söyleşide 1922 yılının İzmir’i Türk ve Yunan arşivlerinden belgelerle anlatılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi’nde (APİKAM) İzmir’in kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri kapsamında “100. Yıl Söyleşileri” başlıyor. 10 Şubat Perşembe günü saat 18.00’de yapılacak ilk söyleşide 1922 yılının İzmir’i Türk ve Yunan arşivlerinden belgelere dayanarak anlatılacak. Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü’nden Doç. Dr. Mithat Kadri Vural ve Doç. Dr. Gürhan Yellice’nin katılacağı söyleşinin moderatörlüğünü APİKAM Koordinatörü Hasan Tahsin Kocabaş yapacak. APİKAM binasındaki araştırma salonundaki söyleşi, salgın tedbirleri gözetilerek düzenlenecek. 100. Yıl Söyleşileri, yıl boyunca devam edecek.
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