APİKAM'da “Tarih Söyleşileri”
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Tarih Söyleşileri” dizisi 30 Eylül’de “Emeğin Tarihini Yazmak" konusuyla devam ediyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Tarih Söyleşileri” dizisi, 30 Eylül 2021 perşembe 18.30'da "Emeğin Tarihini Yazmak" konusuyla devam edecek. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya "Dünyada ve Türkiye'de İşçi Sınıfı Tarihi Nasıl Yazıldı, Nasıl Yazılmalı?", Kocaeli Dayanışma Akademisi'nden Doç. Dr. Hakan Koçak ise "Arşiv ve Belgelerde İşçi Sınıfı Tarihinin İzini Sürmek" başlıklı sunumlarını yapacak.
Pandemi sürecinde söyleşilere ara vermek zorunda kalan APİKAM, hava koşullarına bağlı olarak her ay bu söyleşilere devam edecek. Söyleşilerde pandemi gereklilikleri kapsamında HES kodu, aşı ve PCR testi denetimi yapılacak.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- WhatsApp, kullanıcılarına para dağıtacak!
- Pınar Gültekin cinayetinde korkunç gerçek ortaya çıktı
- Cezaevinden kareler: Görenler tanıyamadı!
- Meteoroloji uyardı: 4 gün sürecek
- 'Ölüm sayıları ikiye katlanabilir'
- Hulusi Akar'dan İdlib açıklaması
- Atatürk sembolik olarak öne çıkabilir ama...
- Erbaş'ın reddedilme gerekçesi ortaya çıktı
- Masadaki ikinci kişi ortaya çıktı!
- Eski futbolcu için 'cinayet'ten tutuklama kararı