APİKAM'da “Tarih Söyleşileri”

28 Eylül 2021 Salı, 10:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi tarafından Tarih Vakfı işbirliğiyle düzenlenen “Tarih Söyleşileri” dizisi, 30 Eylül 2021 perşembe 18.30'da "Emeğin Tarihini Yazmak" konusuyla devam edecek. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi ve Tarih Vakfı Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Y. Doğan Çetinkaya "Dünyada ve Türkiye'de İşçi Sınıfı Tarihi Nasıl Yazıldı, Nasıl Yazılmalı?", Kocaeli Dayanışma Akademisi'nden Doç. Dr. Hakan Koçak ise "Arşiv ve Belgelerde İşçi Sınıfı Tarihinin İzini Sürmek" başlıklı sunumlarını yapacak.

Pandemi sürecinde söyleşilere ara vermek zorunda kalan APİKAM, hava koşullarına bağlı olarak her ay bu söyleşilere devam edecek. Söyleşilerde pandemi gereklilikleri kapsamında HES kodu, aşı ve PCR testi denetimi yapılacak.