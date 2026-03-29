İçişleri Bakanlığı, APP (Avrupa Press Plaka) kullanan araçlara yönelik düzenlemede süre uzatımına gitmeye hazırlanıyor. Peki, APP plaka değiştirme süresi uzatıldı mı? APP plakalar için son tarih ne zaman?

APP PLAKA DEĞİŞTİRME SÜRESİ UZATILDI MI?

APP plakalı araç sahiplerinin en çok merak ettiği konuların başında geçiş süresinin uzatılıp uzatılmadığı geliyor. Mevcut düzenlemede, standart plaka kullanımına geçiş için son tarih 1 Nisan 2026 olarak belirlenmişti.

APP PLAKALAR İÇİN SON TARİH NE ZAMAN?

Yapılması planlanan yeni düzenlemeye göre APP plakalı araçların standart plakalara geçiş süresi 1 Ocak 2027 tarihine kadar uzatılacak. Böylece sürücülere yaklaşık 9 aylık ek süre tanınmış olacak.

Bu uzatma kararı, hem bireysel araç sahiplerinin hem de ticari araç kullanıcılarının süreçlerini daha sağlıklı yönetebilmesi açısından kritik önem taşıyor.