APP plakalara 27 Şubat'tan itibaren kesilen para cezaları iptal edildi: O plakalara cezai işlem uygulanmayacak!

11.03.2026 09:25:00
APP (standart dışı) plaka denetimleri kapsamında 27 Şubat'tan itibaren kesilen idari para cezaları iptal edildi. Ayrıca yetkilendirilmiş kuruluş olan TŞOF tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

İçişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, APP plaka kullanımına yönelik cezai yaptırımlar içeren düzenleme, Karayolları Trafik Kanunu'nun 23. maddesinde yer alan "yönetmelikte belirtilen nitelik veya ölçülere aykırı plaka takmak" fiiline uygulanan idari para cezası miktarının artırılmasını öngören torba kanun değişikliği kapsamında gündeme geldi.

Plaka değişim işlemleri sırasında yoğunluk ve kuyruk oluşması üzerine denetimler 1 Nisan 2026'ya kadar rehberlik ve bilgilendirme çalışması şeklinde gerçekleştirilecek. Ayrıca, bu kapsamda 27 Şubat'tan itibaren kesilen cezalar iptal edildi.

CEZAİ İŞLEME KONU EDİLMEYECEK

Yetkilendirilmiş kuruluş olan Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) tarafından basılan ve mühürlenerek vatandaşlara verilen plakalar, kanunda belirtilen standartlar dışında dahi olsa cezai işleme konu edilmeyecek.

Sadece vatandaşın yetkili kuruluş tarafından basılan ve mühürlenen plakayı aldıktan sonra plaka üzerinde ekleme veya değişiklik yapması durumunda 4 bin lira idari para cezası uygulanacak.

TŞOF DIŞINDA PLAKA BASTIRANLARA PARA CEZASI

Yetkili kuruluş olan TŞOF dışında yetkisiz şekilde plaka basan yerlerden alınan gayriresmi, sahte plakaları araçlarında kullananlar için ise 140 bin lira idari para cezası uygulanmasına devam edilecek.

