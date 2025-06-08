Ara seçimlerde yalnızca 12 kadın muhtar: Ataerkil kültür engel olmayı sürdürüyor

Türkiye’de kadınların siyasete katılım oranı düşük seviyede. 2024 yerel seçimleri sonrasında kadın muhtar sayısı bin 134’ten 1680’e yükselmesine karşın kadın muhtar oranı yalnızca yüzde 3.3. Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 405 yerleşim biriminde, halk oylaması için de iki yerleşim biriminde geçen hafta seçim yapıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre yalnızca 12 kadın muhtar seçildi.

Küresel Eşitlik ve Kapsayıcılık Ağı Başkanı Ayşe Kaşıkırık, “Aslında bize bu seçim sonuçları bir kez daha ataerkil kültürün özellikle Karadeniz bölgesinde hâlâ çok yaygın olduğu ve doğunun bazı illerinde de yine yoğun bir şekilde hissedildiğini gösterdi. Karadeniz bölgesindeki neredeyse Trabzon, Rize, Artvin, Giresun, Bayburt’ta kadın muhtar bu ara seçimde seçilemedi. Bayburt 2024 yerel seçim sonuçlarına göre bir tane bile kadın muhtarı olmayan tek ilimiz. Bura ara seçimde de seçilmedi” dedi.

'ZEMİNE OTURMALI'

“Erkekler 30-40 yıl gibi uzun süre muhtarlık yapıyorlar” diyen Kaşıkırık. “Seçildikten sonra çok kısa bir zaman içerisinde vefat gibi ya da sağlık sorunları sebebiyle muhtarlık koltuğunu bırakmak zorunda kalıyorlar. İkinci bir konu muhtarlık babadan oğula geçiyor. Kadınlarda ise nadiren vefat eden eşin yerine kadın seçiliyor. Bu babadan oğula geçme sistemini de saltanatını da kırmamız gerekiyor” diye konuştu. Kaşıkırık, “Bir belediye meclis üyeliği, belediye başkanlığı, milletvekilliği gibi adaylar bir başvuru dosyasını YSK’ye veya siyasi partiye iletemiyor. Muhtarlar partisiz olduğu için bunu YSK’nin incelemesi lazım. İncelemediği için birçok muhtarın da suç kaydı var. Bir demokratik zemine oturtmak lazım” ifadelerini kullandı.