Araba almak isterken ‘sazan sarmalı’yla dolandırıldı

Bursa’da 3.5 milyon değerindeki aracı almak için 700 bin lirayı dolandırıcının hesabına para gönderen kişi, dolandırıldığını anlayınca polise başvurdu. Ekipler, mağdur olan şahsın para göndermiş olduğu hesabın sahibini yakaladı.

İHA
Yayınlanma: 04.03.2024 - 13:12
Araba almak isterken ‘sazan sarmalı’yla dolandırıldı
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Olay, dün İnegöl’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.U.Ö. (43) araç satın almak için ikinci el araç satış sitesinde sergilenen araçları incelemeye başladı. Beğendiği 3.5 milyon değerindeki aracın sahibi ile iletişim kurdu. 

Ö.U.Ö.(43), aracın sahibi anlaştı ve hesabına 700 bin lira gönderdi. Bir süre sonra telefon numarasına ulaşamadı. Mağdur olan adam, polise giderek şikayette bulundu. 

Polis ekipleri yaptıkları incelemede şüpheli S.T. (18)’nin yerini tespit etti. Polis ekipleri Yeniceköy Mahallesindeki eve düzenledikleri operasyonda şüpheli S.T.’yi yakalayıp gözaltına aldılar.

“HESABIMI KİRALADIM” SAVUNMASI

Şüpheli S.T. ifadesinde, "Hesabımı hiç tanımadığım birine kiraladım. Benim olayla bir ilgim yok" dediği öğrenildi. Şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Şahıs mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

‘SAZAN SARMALI’ NEDİR?

Sazan sarmalı yöntemi, kişi aracını satmak için internet üzerinden ilan verir. Dolandırıcı şahıs genelde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtır. Aracı kuzenine veya bir akrabasına alacağını söyleyerek müşteri olur. Sözde akrabası üzerinden küçük bir kapora bedeli göndererek güven kazanır. Aynı aracı değerinden çok daha az miktara ilana koyar. Genelde araç alım satımı yapan kişiler 2. kez ilana konulan araca müşteri olur. Alıcı ve satıcı şahsı aracın bulunduğu ilde buluşturur. Her iki tarafa aracın fiyatı hakkında konuşmamaları konusunda uyarır. Ekspere gönderir. Aracın devri için noter aşamasına gelindiğinde önceden belirlediği İBAN numarasına para havalesi yaptırır. Kısa süre içerisinde bu parayı kripto varlıklara havale yaparak paraya bloke konulmasını engeller. Alıcı ve satıcı bu durumda karşı karşıya gelirler.


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