Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'

"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı. Can konuşmasında "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 11:15
Ünlü oyuncu Erkan Can nasıl dolandırıldığını anlattı: '9 bin dolar gitti'
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"Bambaşka Sohbetler" programına ünlü oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.

“Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek şunları söyledi:

"Kıssadan hisseye %20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9 bin dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine. Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer’i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."

Can sözlerini "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek sonlandırdı.


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