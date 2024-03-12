Araba tutkunları dikkat: 'Abartı' egzoza ceza yağdı
Manisa’da emniyet güçleri tarafından yapılan abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetiminde 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 TL idari para cezası uygulandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik birimleri tarafından 5-11 Mart 2024 tarihleri arasında 32 ekip 61 personel ile abartı egzoz ve yüksek ses çıkaran araçlar denetimi gerçekleştirildi.
Yapılan denetimde 2 bin 746 araç ve sürücüsü kontrol edilirken, 6’sı abartı egzoz, 64’ü yüksek ses 270’i de diğer kanun maddelerinden olmak üzere toplam 340 araç ve sürücüsüne 947 bin 239 idari para cezası uygulandı.
Yapılan denetimde ayrıca 103 aracın da trafikten men edildiği açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Bayram ikramiyesinde rakam belli oldu
- Başsavcılıktan CHP'ye 'para sayma' soruşturması
- Ankara’da yarın bazı yollar trafiğe kapatılacak
- İstanbul yarışında son anket açıklandı
- İmamoğlu'ndan ilk açıklama geldi!
- AKP'li ismin o mesajı ortaya çıktı
- Yıldırım'ın sözleri İYİ Parti'yi karıştırdı
- Ulusal gazetede yayımlanan o ilana tepki!
- '4,5 yıl sonra servis edilen görüntülerin amacı...'
- 'Para sayma' görüntülerine dair açıklama