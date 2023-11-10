Otomobil egzozu nedir? Egzoz ne işe yarar? Egzozun arızalı olduğu nasıl anlaşılır?

Yayınlanma: 10.11.2023 - 17:33

Güncelleme: 10.11.2023 - 17:33

Egzoz içten yanmalı motorlarda bulunur. Yanan gazın boşaltılmasına yarayan bir parçadır. Basitçe atık gazları dışarı atan bir delik olarak açıklanabilmektedir.

EGZOZ NE İŞE YARAR?

Yanan gazın dışarı atılmasını sağlayan egzoz, sesi absorbe ederek gürültü kirliliğini de azaltır.

EGZOZ NASIL ÇALIŞIR?

Boru üzerinde bulunan deliklerden ses ve gaz çıkmasına imkân sağlar. Motorun çalışırken yarattığı ses egzoz valfleri açılınca egzoz borusundan dışarı çıkmaktadır. Yanmış gazların ayrışıp dışarı çıkarılması işini ise katalitik konvertör denilen parçalar yapmaktadır. Ancak yanmış gaz egzoz borusundan dışarı atılmaktadır.

EGZOZUN PERFORMANSLA İLGİSİ VAR MI?

Yanmış gazlar ne kadar hızlı dışarı atılırsa motor o kadar iyi performans sağlamaktadır. Bu nedenle egzoz performansa katkı sağlamaktadır.

EGZOZDA SORUN OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR?

Egzozda sorun olduğu araçtan çıkan egzoz sesinin değişmesi ile anlaşılabilir. Şayet delinirse ya da normalde olması gereken yerin haricindeki bir bölümden başka bir nedenle hava çıkarmaya başlarsa normalde çıkardığı sesten daha fazla ses çıkarır. Egzozda yaşanacak sorun nedeni ile araçta güç kaybı yaşanacağı için çekiş de düşebilir ve yakıt tüketimi de artabilir. Bu belirtilerle de egzozda sorun olduğu anlaşılabilmektedir.