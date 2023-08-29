Arabanın çarptığı çocuk yerde metrelerce sürüklendi

Esenyurt’ta yolun karşısına geçmek isteyen çocuğa araba çarptı. Çocuk kazanın etkisiyle metrelerce sürüklendi.

İHA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:57
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İstanbul Esenyurt’ta meydana gelen olayda, bir araç, cadde üzerinde ilerlerken küçük bir çocuk karşıya geçmek için aniden yola fırladı. Süratli şekilde ilerleyen duramayarak yoldan karşıya geçmek isteyen çocuğa çarptı. 

Kaza sonrasında çocuk yerde metrelerce sürüklenirken, park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Kaza sonrasında çevredekiler küçük çocuğun yardımına koşarken, durum 112 Acil Sağlık ve polis ekiplerine bildirildi. 

Sağlık ekipleri çocuğu olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken, durumun iyi olduğu öğrenildi. Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

“DURUMUNUN İYİ OLDUĞUNU ÖĞRENDİK”

Kaza sonrasında çocuğun yardımına koşan esnaf Aytaç Üstündağ, “Balkondaydım ben o sırada. Süratli bir araba, caddeden karşıya geçen çocuğa çarptı. Hemen aşağı inerek yardıma koştum. Yerde baya sürüklenmişti çocuk. Sağlık ekipleri geldi sonrasında zaten ve çocuğu hastaneye götürdü. Şu anda ise durumunun iyi olduğunu öğrendik” diyerek yaşanan olayı anlattı.


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İstanbul trafik kazası Çocuk

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