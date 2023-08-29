Uşak'ta uykusuzluk kaza getirdi... 2'si çocuk 4 kişi yaralandı!

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:22

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:52

Ankara-İzmir karayolunda Uşak'ın Banaz ilçesi Hamamboğazı mevkiinde bu sabaha karşı feci bir kaza meydana geldi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

İddiaya göre; Ankara yönüne seyir halinde olan Bülent Ş. (47) yönetimindeki 06 AT 3989 plakalı otomobil, Hamamboğazı mevkiine geldiğinde, sürücüsünün bir anlık uyuklamasıyla kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine gelen Banaz itfaiyesi ve sağlık ekipleri, takla atıp ters duran araç içerisinde bulunan yaralılara müdahale etti.

Ters dönen araçtan kurtarılan yaralıların ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kazada yaralanan sürücü Bülent Ş. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan eşi Çiğdem Ş. (45) ile 10 yaşındaki kızları A.E.Ş. ve 12 yaşındaki oğulları A.F.Ş. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayatı tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.