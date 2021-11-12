Arabasını internetten satışa koyan esnaf dolandırıldı

12 Kasım 2021 Cuma, 13:59

Osmaniye Kadirli’de 22 Ekim'de meydana gelen olayda, 80 ACA 607 plakalı aracı için bir satış sitesinde 237 bin liralık ilan veren esnaf Nurettin Bozan’ın aracına bir müşteri çıktı.

Bozan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"İnternetten satışa koyduğum aracımı 1 gün sonra beni telefonla arayarak adının F.Y. olduğunu söyleyen kişi, arabamı kaça satmak istediğimi sordu. Ben de 233 bin TL’ye satacağımı söyledim. Arabayı Kadirli’de bir galeriye satacağımı ve arabayı oraya götürmemi söyledi. Ben de buna inanarak arabamı galeriye götürdüm. Galeriye vardığımızda galeri göz kararı arabaya baktı ve ekspere gittik. Arabayı kendi aralarında anlaşma yaparak aldılar. Bana bir sahte dekont göndererek imzamı atmamı istediler ve ben de imzayı atarak arabanın satışını diğer galeriye verdim. Bir süre sonra hesabı kontrol ettiğimde paranın hesabıma geçmediğini gördüm ve galerinin yanına gittim. Galeriye araba için ödediği fiyatı sorduğumda 150 bin TL olduğunu öğrendim."

Eşi Çilem Bozan ise, “Eşim dolandırıldı. Yıllardır biriktirdiğimiz, çalışıp çabaladığımız paramızla aldığımız arabamız dolandırıldı. Yardıma ihtiyacımız var. Aile huzurumuz kalmadı. Devletin gerekeni yapmasını talep ediyorum” dedi.

Kendisini F.Y olarak tanıtan aynı kişi, yine 22 Ekim'de Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde de benzer yöntemle bir başkasının otomobilini 165 Bin TL’ye kendisininmiş gibi başka birine sattı. Polis her iki dolandırıcılık olayı ile ilgili soruşturma başlattı.