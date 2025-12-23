Meteoroloji açıkladı: 23 Aralık 2025 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin güney ve doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in doğusu ve Orta Karadeniz ile İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Batı Akdeniz ile Güney Ege kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI VE R ÜZGAR

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise; genellikle güneyli, yurdun kuzeybatı kesimlerinde kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Antalya çevreleri ile Muğla'nın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve kıyı kesimlerde hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde uyarıda bulunuldu.

Bölge bölge hava durumu:

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, İstanbul ve Kocaeli ile Balıkesir'in kuzey, Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA 4°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANAKKALE 8°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 6°C, 12°C

kıyı kesimleri yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç ve güney kesimlerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya'nın yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor.

AFYONKARAHİSAR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DENİZLİ 7°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İZMİR 8°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA 11°C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY 6°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISPARTA 5°C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

İ Ç ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmurlu, gece saatlerinde kuzey ve doğu kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksek kesimleri karla karışık yağmur

ESKİŞEHİR 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, gece ve sabah saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KAYSERİ 0°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA 3°C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU 2°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE 5°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP 9°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 7°C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DO ĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç ve doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

AMASYA 3°C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinden sonra yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu

RİZE 8°C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 9°C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

DO ĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve don ile birlikte bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

ERZURUM -7°C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS -11°C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

MALATYA -2°C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN -5°C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDO ĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

BATMAN 1°C, 13°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

DİYARBAKIR -1°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

GAZİANTEP 3°C, 11°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MARDİN 4°C, 10°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu