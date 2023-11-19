Araç dolandırıcılığında gözaltılar
Sinop merkezli CNGZ Filo ve Araç Kiralama Kurumsal Hizmetleri Limited Şirketi’nden araç satın alan bazı yurttaşların, belirtilen sürede araçlarını alamadıklarını öne sürerek “nitelikli dolandırıcılık” iddiasıyla suç duyurusunda bulunması olayında firma yetkililerinden Ahmet C. ve Halil C. gözaltına alındı.
Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, Ahmet ve Halil C’nin yanı sıra şirketle çalışan firmalar ve temsilciliklerden Engin. E., Yüksel T., Murat D., Ertuğrul Ş., Şaban A’nın da gözaltına alındı.
Otomobil satın alan bir yurttaş Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yazdığı dilekçede, “Olağan yaşamda iki kişiyi mağdur etmiş bir kişinin dahi tutuklanması beklenirken mevcut dosyada 200’ü aşkın kişiyi mağdur etmiş şüphelilerin hâlâ tutuklanmamış olması tarafımızca anlaşılamamaktadır. Olayda A. C. ve H. C. isimli kişiler İstanbul Müftülüğü’ne bağlı din görevlileridir. Eşleri üzerine şirketi açmışlardır. Siyasi kişilere, belediye başkanlarına lüks otomobiller hediye verilmiş bu suretle tanınmaları sağlanmıştır. Bir kişinin, beş kişi getirdiği ve ahbapçılık şeklinde işleyen ‘aracı’ denilen komisyoncular üzerinden dönen bir suç grubu oluşturulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.
Bahsi geçen şahısların taşındığını öne süren yurttaş, “Şüphelilerin, tanık ve mağdurlara yönelik korkutmaya yönelik eylemleri de mevcuttur” suçlamasında bulunmuştu.
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