Araç içerisinde bulunan aileye silahlı saldırı: Onlarca kurşun yağdırdılar!
Arnavutköy’de gece saatlerinde araçları ile evlerinin önüne yaklaşan 3 kişilik aileye henüz bilinmeyen bir sebeple kurşun yağdırdılar. Araç içerisinde bulunan 1 kişi yaşamını yitirirken biri küçük çocuk 2 kişi yaralandı. Polis olay ile ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.
İstanbul Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Basetemur, karısı ve çocuğunun da içerisinde bulunduğu aracıyla evinin önüne yanaştığı esnada başka bir otomobil ile gelen kişi veya kişiler henüz bilinmeyen bir sebeple aracın içerisine onlarca el ateş açarak saldırı düzenledi.
TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Araç içerisinde şoför koltuğunda otura Mehmet Basetemur ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken kızı ve karısının tedavileri devam ediyor.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yeri ve çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi aldı.
Polis her yerde saldırıyı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelileri arıyor.
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