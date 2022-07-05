İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı

İstanbul Sultanbeyli'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 02:28
İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı
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Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille saat 22.30 sıralarında taksi durağının önüne gelen şüpheliler, durağa rastgele ateş açtı. Açılan ateş sonucunda durakta maddi hasar oluştu.

Silah sesini duyanların ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taksi durağı çevresine güvenlik şeridi çeken olay yeri inceleme polisleri incelemelerde bulundu.

Polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği bilgiler doğrultusunda şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


İstanbul taksi durağı taksi Sultanbeyli silahlı saldırı
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