İstanbul'da taksi durağına silahlı saldırı

Abone Ol google-news

İstanbul Sultanbeyli'de taksi durağına otomobille gelen kişiler, durağa kurşun yağdırdı. Durak kapalı olduğu için saldırıda yaralanan olmazken, polis şüphelilerle ilgili çalışma başlattı.

DHA
05 Temmuz 2022 Salı, 10:04

Necip Fazıl Mahallesi, Akdeniz Caddesi'nde meydana gelen saldırı, iddialara göre şöyle gerçekleşti.

Haberin devamı

İstanbul taksi durağı taksi taksici Sultanbeyli silahlı saldırı

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler