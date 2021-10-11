Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı

İstanbul Şişli'de bir kamyonetin içinde boğazlanarak satılan tavukların görüntüsü, sosyal medyada tepki topladı.

IHA
11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:05
Araç içinde ilginç tavuk satışı, sosyal medyada tepki topladı
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Görüntüler Şişli Kuştepe'de kaydedildi. Sakarya plakalı bir aracın içerisinde tavuk satışı yapan bir kişi kameralara yansıdı.

Görüntülerde araç içerisinde kesilen tavuklar, torbalara konularak satılıyor.

Görüntüyü çeken kişi, "böyle tavuk mu satılır" diyerek satıcıya tepki gösteriyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler kısa sürede büyük tepki topladı. 


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