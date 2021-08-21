Bartın'da selde 24 bin tavuk öldü
Bartın’ın Ulus ilçesinde yaşanan sel felaketinde Kumluca beldesindeki tavuk çiftliğindeki 24 bin tavuk öldü.
Bartın'da, Kozcağız- Kumluca yolu üzerinde Yenikışla mevkisinde 21 yıl önce Atnen Aydoğan 2 bin 100 metrekarelik kapalı alana tavuk çiftliği kurdu. Kumluca deresine 500 metre uzaklıkta olmasına rağmen sel sularının yaklaşık 10 metre yükselmesi nedeniyle tavuk çiftliği sular altında kaldı.
2 katlı üretim çiftliğinin alt katında bulunan 33 günlük 24 bin piliç sel sularında öldü. Çiftliğin 2’nci katında bulunan 5 bin tavuk ise kurtarılarak, güvenli bölgeye taşındı. Üretim tesisindeki bütün malzemelerin zarar gördüğü sel afeti sonrasında tavuk çiftliğinde temizlik çalışmaları devam ediyor. Ölen 24 bin tavuk ise sağlık ve tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde ilaçlanarak, toprağa gömüldü.
KÖPRÜDEN TAŞAN SULAR 2 METRE YÜKSEKLİKTE TESİSE GİRDİ
Sel afeti sırasında büyük korku yaşadıklarını söyleyen çiftlik sahibi Atnen Aydoğan, “Saat 3.5 gibi yukarıda bulunan köprünün altının tıkanması sonucu sel suları tesise girmeye başladı. Sel suları tesisin alt katındaki kapıları patlatarak, içeriye girdi. İçeride 29 bin kanatlı hayvanımız vardı. 24 bini telef oldu, ancak 5 binini kurtarabildik. Zaten kurtardıklarımız da ikinci kattaydı. Bununla birlikte bütün cihazlarımız ekipmanlarımız kullanılamaz hale geldi. Öncelikli olarak burada çalışan arkadaşlarımızı güvenli yerlere tahliye ettik. Sel suları burada yaklaşık 1.80 santim olarak yükseldi. Telef olan kanatlı hayvanlarımızı sağlık ekiplerinin gözetiminde toprağa gömdük. Şu anda sel sonrasında Kumluca Belediyesi ekiplerinin yardımıyla temizlik çalışması yapıyoruz" dedi.
Selden sonra toplam tavuk çiftliklerinde zararın yaklaşık 1 milyon 100 bin TL olduğunu söyleyen Atnen Aydoğan, “Zararımız çok büyük, ekipler geldi hasar tespit çalışması yaptı. Bizim tesisimiz 21 yıldır burada ama biz hiç böyle bir şey yaşamadık. Böyle bir sel yükselmesi de hiç yaşamadık. Belki biz küçükken olmuştur ama bilmiyoruz" diye konuştu.
İlgili Haberler
- Son dakika... Sel felaketinde can kaybı 81'e yükseldi
- Bozkurt'ta sel felaketinde yıkılan Ölçer Apartmanı'nın müteahhidi tutuklandı
- Sel felaketi! Bozkurt'ta onlarca cana mal olan ihmalin ayrıntıları ortaya çıktı
- Sel felaketi yaşayan Bozkurt ilçesinin kaymakamı görevden alındı
- Sel felaketindeki skandal ortaya çıktı
Video Haberler
- İstanbul'da evde yılan paniği
- Sosyal medya daire 16 İbrahim Kaya'yı konuşuyor
- CHP'li isimden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Taliban'dan Afganistan bayrağı taşıyanlara müdahale
- At arabasından düştü, kaymakam açıklama yaptı
- Antalya'da otelde yangın paniği!
- Afganlar, çocuklarını ABD askerlerine teslim etti
- Erken seçim sorusuna kahkahalı A Haber yanıtı
- Denizin dibinde buldular... “Görünce şaşırdım
- Fatih'te kavga cinayetle bitti! O anlar kamerada
En Çok Okunan Haberler
- Erdoğan'a sert 'avluda küfür' tepkisi
- 'Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olacak'
- Ünlü gazeteci yaşamını yitirdi
- İYİ Partili Buğra Kavuncu'ya saldırı
- Kavuncu'nun koruması neden kaldırıldı?
- Erdoğan'ın kullandığı cihazı açıkladı!
- Taliban'dan korkunç infaz
- Partisi AKP ve ortağı MHP'den kötü haber
- HES uygulamasında yeni dönem
- Erdoğan, İnci'yi Boğaziçi'ne rektör olarak atadı