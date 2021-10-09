Üç yıldır sadece çiğ tavuk, balık ve sakatatla beslendiğini söyleyen YouTuber: "Hiç olmadığım kadar sağlıklıyım"
Son üç yıldır sürdürdüğü çiğ etobur beslenme tarzını kayda alan bir YouTuber, sadece çiğ tavuk, balık, et ve sakatat yemenin kendisini enerji dolu bir hale getirdiğini söyledi. ABD'nin Nebraska eyaletinde yaşayan fenomen, çiğ tavuk yemenin kendini hasta etmediğini öne sürdü.
ABD'nin Nebraska eyaletinden YouTuber Weston Rowe, son 3
yıldır sadece çiğ tavuk, balık, et ve sakatat tüketiyor.
Rowe, aralarında çiğ tavuk, kılıç balığı, somon beyni,
karaciğer, pankreas ve testisin de yer aldığı et bazlı birçok yemekten oluşan
bir menünün bulunduğu yolculuğunu, YouTube kanalı The Natural Human Diet'ta
canlı yayınlıyordu.
Rowe, Carters News Agency'ye verdiği demeçte "Hem
fiziksel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklıyım, hayatımda hiç olmadığım kadar
iyiyim" dedi.
“Bu çok tartışmalı fakat çiğ etin üzerinde, vücudumuzla
simbiyotik şekilde çalışan ve bir amaca hizmet eden doğal bir bakteri dengesi
bulunduğuna inanıyorum”
Independent Türkçe’de yer alan habere göre; 39 yaşındaki
Nebraskalı "yüzlerce kilo" çiğ tavuk yediğini ve bir kez bile
hastalanmadığını, hatta hastalanmaya yakın hale bile gelmediğini söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi, gıda zehirlenmesini önlemek için tavuğun en az 74 santigrat derecede pişirilmesini öneriyor. En yaygın şekilde çiğ tavukla ilişkilendirilen bakteriler arasında salmonella'nın yanı sıra Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes ve Escherichia coli (E. coli) bulunuyor.
Nadiren tükettiği meyve dışında Rowe beslenmesinin yüzde
99'unun çiğ etten oluştuğunu söyledi. Ortalama bir öğlen yemeğinde kilolarca
çiğ et, tavuk ciğeri, koyun beyni, billur ve gözün yanı sıra yaklaşık yarım
kilo ham, tuzsuz tereyağı ve üç ya da 4 çiğ yumurta yer alıyor.
Bunların hepsini de biraz çiğ krema, süt ve baldan oluşan
bir tatlıyla birlikte mideye gönderiyor.
YouTube'da bir gün boyunca yediği öğünlerin görüldüğü bir
videosunda Rowe, "Görüşüm düzeliyor, beynim iyileşiyor, daha canlı rüyalar
görüyorum" ifadelerini kullandı.
???????Rowe ayrıca internette çok fazla eleştiri aldığını da söyledi.
Video Haberler
- 'Yurtsuzlar' nöbetine polisten sert müdahale
- Silahla ve balyozla geldiler! O anlar kamerada
- Fatih'te korkunç an kameraya böyle yansıdı
- Gerçeği öğrenince büyük şok yaşadı: Psikolojim bozuldu
- Adana'da korkunç ölüm! Parke zeminde ayağı kayınca...
- Hayvanseverleri ayaklandıran 'aslan safarisi'
- Esenyurt'ta işe giden kadına kapkaç dehşeti
- Z kuşağı endişesi Erdoğan'a şarkı söylettirdi
- Furkancılar insan kaçırdı
- Pendik'te feci kaza; 2 ölü, 2 yaralı
En Çok Okunan Haberler
- Honda işçisinin ikramiyesi kesintiye gitti
- Erdoğan'a kötü haber
- İstanbul'un ilk AVM'si yıkılıyor
- Kapıda kriz! MHP'li başkan içeri alınmadı
- “Çok daha itaatkar ve aptal biri...”
- İngiltere’den korkutan grip uyarısı
- Erdoğan'ın yakınlarına kötü haber
- Mark Zuckerberg, 11 yıl sonra TIME'ın kapağında
- Adalar Kaymakamlığı'ndan İBB'ye 'tahliye' açıklaması
- 'İnsan olmanın tadını çıkarıyorum'