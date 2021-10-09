Üç yıldır sadece çiğ tavuk, balık ve sakatatla beslendiğini söyleyen YouTuber: "Hiç olmadığım kadar sağlıklıyım"

09 Ekim 2021 Cumartesi, 13:44

ABD'nin Nebraska eyaletinden YouTuber Weston Rowe, son 3 yıldır sadece çiğ tavuk, balık, et ve sakatat tüketiyor.

Rowe, aralarında çiğ tavuk, kılıç balığı, somon beyni, karaciğer, pankreas ve testisin de yer aldığı et bazlı birçok yemekten oluşan bir menünün bulunduğu yolculuğunu, YouTube kanalı The Natural Human Diet'ta canlı yayınlıyordu.

Rowe, Carters News Agency'ye verdiği demeçte "Hem fiziksel hem de zihinsel açıdan daha sağlıklıyım, hayatımda hiç olmadığım kadar iyiyim" dedi.

“Bu çok tartışmalı fakat çiğ etin üzerinde, vücudumuzla simbiyotik şekilde çalışan ve bir amaca hizmet eden doğal bir bakteri dengesi bulunduğuna inanıyorum”

Independent Türkçe’de yer alan habere göre; 39 yaşındaki Nebraskalı "yüzlerce kilo" çiğ tavuk yediğini ve bir kez bile hastalanmadığını, hatta hastalanmaya yakın hale bile gelmediğini söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Gıda Güvenliği ve Denetim Servisi, gıda zehirlenmesini önlemek için tavuğun en az 74 santigrat derecede pişirilmesini öneriyor. En yaygın şekilde çiğ tavukla ilişkilendirilen bakteriler arasında salmonella'nın yanı sıra Staphylococcus aureus, Campylobacter jejuni, Listeria monocytogenes ve Escherichia coli (E. coli) bulunuyor.

Nadiren tükettiği meyve dışında Rowe beslenmesinin yüzde 99'unun çiğ etten oluştuğunu söyledi. Ortalama bir öğlen yemeğinde kilolarca çiğ et, tavuk ciğeri, koyun beyni, billur ve gözün yanı sıra yaklaşık yarım kilo ham, tuzsuz tereyağı ve üç ya da 4 çiğ yumurta yer alıyor.

Bunların hepsini de biraz çiğ krema, süt ve baldan oluşan bir tatlıyla birlikte mideye gönderiyor.

YouTube'da bir gün boyunca yediği öğünlerin görüldüğü bir videosunda Rowe, "Görüşüm düzeliyor, beynim iyileşiyor, daha canlı rüyalar görüyorum" ifadelerini kullandı.

???????Rowe ayrıca internette çok fazla eleştiri aldığını da söyledi.