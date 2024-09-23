Araç içindeki husumetlisine kurşun yağdırdı
Maltepe'de bir şahıs, içerisinde husumetli olduğu kişinin bulunduğu otomobile ateş açarak kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Maltepe Zümrütevler Mahallesi'nde edinilen bilgiye göre, bir şahıs husumetli olduğu kişilerin içerisinde bulunduğu park halindeki otomobile ateş açtı. Araç içindekiler otomobille hızla olay yerinden uzaklaşırken, saldırgan ise olay yerine geldiği araca binerek gözden kayboldu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırı ve vatandaşların yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.
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