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Araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 kişi yaralandı

Araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 kişi yaralandı

9.06.2026 00:13:00
Güncellenme:
İHA
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Araç istinat duvarından yan yola uçtu: 2 kişi yaralandı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde hafif ticari aracın yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından düşmesi neticesinde 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
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Kaza, Sungurlu-Çorum kara yolu Hastane Kavşağı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, U.G. idaresindeki 06 HB 7054 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kaldırıma çıkıp, yaklaşık 3 metrelik istinat duvarından yan yola düştü.

Kazada sürücü ile araçta bulunan A.Y. yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından araçtan çıkartılan yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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