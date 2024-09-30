Araç karayoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı

Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:35

Güncelleme: 30.09.2024 - 10:35

Kaza dün akşam saatlerinde Perşembe-Çaycuma karayolunun OSB mevkisinde yaşandı. M. M. otomobiliyle seyir halinde gittiği sırada karayoluna aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Büyükbaş hayvan çarpmanın etkisiyle öldü. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü M. M., ile araç içinde yolcu olarak bulunan A. M., E. Ş. ve V. Y. yaralandı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.