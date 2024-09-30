Araç karayoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde karayoluna çıkan büyükbaş hayvana çarpan otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Araç karayoluna çıkan büyükbaş hayvana çarptı: 4 yaralı
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 30.09.2024 - 10:35

Kaza dün akşam saatlerinde Perşembe-Çaycuma karayolunun OSB mevkisinde yaşandı. M. M. otomobiliyle seyir halinde gittiği sırada karayoluna aniden çıkan büyükbaş hayvana çarptı.

Büyükbaş hayvan çarpmanın etkisiyle öldü. Hurda yığınına dönen otomobilde bulunan sürücü M. M., ile araç içinde yolcu olarak bulunan A. M., E. Ş. ve V. Y. yaralandı.

Kazanın çevredeki araç şoförleri tarafından görülmesinin ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ile jandarma sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çaycuma Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #zonguldak #araç #kaza

İlgili Haberler

İkinci el araçların ilanda kalma süresi uzadı: O renk araçlar daha zor satılıyor!

İkinci el araçların ilanda kalma süresi uzadı: O renk araçlar daha zor satılıyor!
Türkiye'ye yatırım yapacağı açıklanan BYD 2 ayda 1 milyon araç üretti!

Türkiye'ye yatırım yapacağı açıklanan BYD 2 ayda 1 milyon araç üretti!
Siirt’te askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı

Siirt’te askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler