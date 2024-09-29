Siirt’te askeri araç devrildi: 2 asker yaralandı
Siirt’in Pervari ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
Alınan bilgiye göre, dün gece Pervari ilçesine bağlı Doğanköy’de bir askeri aracın devrilmesi sonucu 2 asker hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı askerler sağlık ekipleri tarafından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralı askerlerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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