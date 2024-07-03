Araç kiralama bahanesiyle dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis

Samsun’da araç kiralamak isterken dolandırılan bir kişinin şikayeti üzerine paranın yatırıldığı hesabın sahibi 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İHA
Yayınlanma: 03.07.2024 - 17:29
Araç kiralama bahanesiyle dolandırıcılığa 4 yıl 2 ay hapis
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Samsun’da ikamet eden T.F.A., internet üzerinden araç kiralama ilanından ulaştığı şahısların verdiği IBAN numarasına bin 950 lira para yatırdı.

Araç kiralama şirketi sigorta ve kasko adı altında 2 bin 500 lira daha para isteyince dolandırıldığını anlayan T.F.A., şikayetçi oldu.

T.F.A.’nın parayı yatırdığı banka hesabının sahibi B.D. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Davanın son duruşmasında suçlamaları kabul etmeyen B.D., IBAN numarasını arkadaşının kendisinden istediğini ve ona verdiğini iddia etti.

B.D. mahkemece dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis ve 4 bin 40 lira da adli para cezasına çarptırıldı.


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