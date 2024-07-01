Samsun'da denize girilmemesi uyarısı
Samsun Valiliği, Karadeniz'de olumsuz hava şartları nedeniyle denize girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığı'ndan alınan verilere göre, Samsun'daki sahillerin tamamında rüzgar hızı nedeniyle dalgaların yüksekliğinin artmasının beklendiği vurgulandı.
Açıklamada, "Rüzgar hızının 20 deniz miline ve dalga boyunun 1,5 metreye ulaşması nedeniyle muhtemel boğulma vakalarının önüne geçilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" ifadesine yer verildi.
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