Samsun'da orman yangını!

İHA
02 Temmuz 2024 Salı, 16:01
Samsun'da orman yangını!

Edinilen bilgiye göre, Yakakent ilçesi Çepni Mahallesi Karaca Baba mevkisinde çamlık alanda saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını meydana geldi. 

Samsun'da orman yangını!

112’ye yapılan ihbar üzerine orman işletme, itfaiye ve jandarma ekipleri bölgeye sevk edildi. 

Samsun'da orman yangını!

Yangına Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile orman işletme arazözleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başlatıldı. 

Samsun'da orman yangını!

Yangında yaklaşık 3 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Samsun orman yangını

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