Araç kontrolden çıktı, Ankara’nın kapısına çarptı

19 Kasım 2022 Cumartesi, 17:55

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara'ya yapılan 5 kapıdan biri olan İstanbul kapısına kontrolden çıkan bir araç çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.

KAPIDA HASAR OLUŞTU

Kapının sağ ayağına çarpan araçta bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kapıda ise büyük hasar oluştu.