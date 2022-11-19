Araç kontrolden çıktı, Ankara’nın kapısına çarptı
Kontrolden çıkan araç Ankara’nın İstanbul kapısına çarptı, bir kişi yaralandı.
Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek döneminde Ankara'ya yapılan 5 kapıdan biri olan İstanbul kapısına kontrolden çıkan bir araç çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine polis ve ambulans ekibi sevk edildi.
KAPIDA HASAR OLUŞTU
Kapının sağ ayağına çarpan araçta bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı. Kapıda ise büyük hasar oluştu.
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