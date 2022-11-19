Karabük'te feci kaza: Kontrolden çıktı, otomobile çarpıp site bahçesine girdi

19 Kasım 2022 Cumartesi, 13:56

Korkutan kaza, perşembe günü saat 21.00 sıralarında Barış Mahallesi Güneş Sokak'ta meydana geldi.

Sürücüsünün kontrolünden çıkan 78 AN 591 plakalı kamyonet, park halindeki 34 LT 871 plakalı otomobile, ardından da sitenin duvarını yıkarak bahçeye girdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı. Site bahçesinde ve araçta hasara yol açan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.