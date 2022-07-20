20 Temmuz 2022 Çarşamba, 17:05

Fenni muayene olarak da adlandırılan araç muayenesi trafiğe çıkan motorlu ve motorsuz araçların trafiğe uygun olup olmadıklarını denetlemek amacıyla yapılır. Araç muayenesi ile yolcukların ve çevrenin güvenliği için araçların yetkinliği kontrol edilir. Türkiye’de araç muayenelerini yalnızca TÜVTÜRK kuruluşu yapıyor. İşte, araç muayene randevusu nasıl alınır? Araç muayene ne kadarda bir yaptırılır? Araç muayene ücretleri...

ARAÇ MUAYENESİ NEDİR?

Araçların muayenesi, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 34. maddesi gereğince zorunlu olan, trafiğe çıkan motorlu ya da motorsuz taşıtların yolcu ve trafik güvenliliğine uygun nitelikleri taşıyıp taşımadığının kontrol edilmesidir. Trafik muayenesinin amacı trafikteki araçların eksikliklerinin giderilerek, bunların sebep olacağı kazaların önüne geçmektir diyebiliriz. Periyodik muayenede tüm Türkiye’de tek yetkili kuruluş olan TÜVTÜRK, yani “Teknik Denetim Kurumu”, uluslararası standartlarındaki araç muayene istasyonları zincirinin ismidir.

ARAÇLARA GÖRE MUAYENE PERİYOTLARI NASILDIR?

Araçların muayene periyotları, kullanım alanı ve araç tipine göre değişiklik gösterir. Araç muayene periyotları şu şekildedir:

Hususi ve resmi otomobiller ile her türlü römorkları: Araçlar ve römorkları, 3 yaşını doldurduğu zaman ilk muayeneye katılmalıdır. Daha sonra her 2 yılda bir muayeneye girmeleri gerekir.

Lastik tekerlekli traktörler: Lastik tekerlekli traktörler 3 yaşını doldurdukları zaman ilk muayeneye girmelidir. Daha sonra her 3 yılda bir periyodik muayeneye katılmaları gerekir.

İki ya da üç tekerlekli araçlar ve her türlü römorkları: 3 yaşını doldurduktan sonra ilk muayenelerine katılmaları gerekir. Devam eden yıllarda ise 2 yılda bir muayene zorunluluğu vardır.

Diğer motorlu taşıtlar ve her türlü römorkları: Her yıl muayeneye katılmaları gerekir.

Kısacası hususi otomobilinizi sıfır olarak aldıysanız 3 yaşına girdiği zaman ilk muayeneye götürmeniz

gerekmektedir. Daha sonra 5, 7, 9 ve devam eden her iki yılda bir, aracınızın tekrar muayeneye girmesi gerekir.

TÜVTÜRK RANDEVUSU NASIL ALINIR?

Araç muayenesi öncesinde araç sahiplerinin sistemler üzerinden randevu alması gerekiyor. Söz konusu randevular ücretsiz şekilde ve 3 farklı kanal üzerinden alınabiliyor. İsteyenler TÜVTÜRK’ün resmi internet sitesi olan “tuvturk.com” adresinden, isteyenler E-Devlet kanalı üzerinden ve isteyenler de 0850 222 8888 numaralı çağrı merkezinden randevu alabiliyor.

Randevuların, muayene tarihi gelmeden 1 ay önce alınması gerekiyor ve muayene tarihleri, otomobilin ruhsatında yazan “Tescil Tarihi” bölümünden kontrol edilebiliyor. Söz konusu randevuların en az 9 gün önceden alınması gerekiyor.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETLERİ?

Otomobil, kamyonet, minibüs, römork ya da yarı römork araçlar için 507,40 TL

Kamyon, otobüs, tanker ve çekiciler için 685,58 TL

Traktör ve motosikletler için 258,42 TL

ARAÇ MUAYENE GECİKME ÜCRETİ NE KADAR?

Araç muayene gecikme ücreti 2022 yılı için her ay % 5 oran olacak şekilde belirlenmiştir. Bu kapsamda 2022 yılı verilerine göre 2918 sayılı Trafik Kanunu’nun 34. maddesi gereği araç muayenesi yapılmadan trafiğe çıkan araç sürücülerine 427 TL ceza uygulanır. Bunun yanında sürücüden 10 ceza puanı düşülür.

Aracın muayenesi dolduktan sonra isterseniz 1 gün, isterseniz de 29 gün muayeneyi geciktirin, ödeyeceğiniz ücret aynıdır. Bu kapsamda gecikme gün sayısına göre hesaplama yapılmaz.

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ KREDİ KARTIYLA ÖDENİYOR MU?

Araç muayene ücretinin, muayene istasyonunda elden, nakit olarak ödenmesi gerekir. Bunun kredi kartı ile ödenmesi mümkün değildir. Bu kapsamda aracı muayeneye götürürken yanınıza nakit olarak araç muayene ücreti ve egzoz ölçüm ücretini almanızda fayda vardır.