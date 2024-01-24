'Araç parkı' kavgasında bıçaklanmıştı, yaşama tutunamadı

Yayınlanma: 24.01.2024 - 13:45

Güncelleme: 24.01.2024 - 13:45

Nizip ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde, 21 Ocak'ta 2 grup arasında 'araç parkı' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

KURTARILAMADI

Kavga sırasında kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçak darbeleri ile yaralanan Nurettin Kılıçparlar, sağlık ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Kılıçparlar, bu sabah hayatını kaybetti.

Kılıçparlar'ın cenazesi ailesine teslim edilirken, olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı.