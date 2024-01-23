Evine gelip eşini rahatsız edeni bıçakladı

Samsun’da bir kişi evine gelip eşini rahatsız eden şahsı yüzünden bıçaklayarak hastanelik etti.

İHA
Yayınlanma: 23.01.2024 - 17:39
Evine gelip eşini rahatsız edeni bıçakladı
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Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde, R.B. evine gelip dini nikahlı eşini rahatsız ettiği iddiasıyla H.Ö.’yü yüzünden bıçakladı.

Hastaneye kaldırılan H.Ö. tedavi altına alınırken, R.B. ise İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen R.B. çıkarıldığı mahkemece elektronik kelepçe takılmak suretiyle ev hapsi uygulanmasına karar verildi ve yurt dışına çıkış yasağı getirildi.


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