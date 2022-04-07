Araç sahipleri dikkat! Trafikteki büyük tehlike...

07 Nisan 2022 Perşembe, 14:58

Yoksulu perişan eden ekonomik krizin yıkıcı etkisi zorunlu trafik sigortasına da sıçradı. Döviz kurunun aşırı yükselmesi ve TL'de yaşanan olağanüstü kayıplar nedeniyle önlerini göremeyen sigorta şirketleri araç sahiplerine zorunlu trafik sigortası yapmamak için çeşitli engeller çıkarıyor.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, geçim derdine düşen vatandaş aşırı pahalanan akaryakıt fiyatlarından sonra zaten binemediği aracı için bir de sigortaya para vermek istemiyor. Durumun giderek riskli bir hal almaya başladığını belirten sigorta acenteleri, “Trafikte pimi çekilmiş el bombası gibi dolaşan çok sayıda araç var. Aman dikkat!” uyarısında bulundular.

Sigorta Acentaları İşveren Sendikası (SAİS) Başkanı Yalçın Metin, 2020 yılında 800 lira olan otomobil zorunlu trafik sigortası fiyatının 2021 yılında pandemide hasarsızlığın artmasıyla 400 liraya kadar düştüğünü, bugün ise bin 200 lirayı aştığını söyledi. Vatandaşa aşırı pahalı gelen zorunlu taşıt sigortası prim ücretinin sigorta şirketlerine ise aşırı ucuz geldiğini belirten Başkan Metin, “Sigorta şirketleri acentelerin trafik poliçesi kesmemeleri için sürekli baskı yapıyor. Son 10 gündür de ‘ekran hatası', ‘server yoğun', ‘sisteme bilgi eksik girdi' gibi gerekçelerle poliçe kesmemiz engelleniyor. Bazı şirketler de taksitleri kaldırarak vatandaşı caydırmaya çalışıyor” dedi.

10 MİLYONU AŞAR

SAİS Başkanı Yalçın Metin, ülkedeki 25 milyon kayıtlı araçtan 5 milyonunun sigorta yaptırmadığını, sorunlara çözüm bulunmaması halinde sigortasız araç sayısının 10 milyonu aşacağını söyledi. Bu durumun diğer araç sahipleri için büyük risk oluşturduğunu belirten Metin, “Vatandaş benzin zamları yüzünden zaten binemediği aracına trafik sigortası yaptırmak istemiyor. Şirketler de yaptırmak isteyene zorluk çıkarıyor. Sıkıntı büyük” dedi.

800 TL: 2020 yılı otomobil zorunlu trafik sigortası ücreti.

1200 TL: 2022 yılı otomobil zorunlu trafik sigortası ücreti.

5 MİLYON: Kayıtlı araçlar içinde sigortasızların sayısı.