Araç sahipleri dikkat! Uzmanından 'merdiven altı antifriz' uyarısı

13 Kasım 2022 Pazar, 11:19

Kışı sorunsuz geçirmek isteyen sürücüler; lastik, motor, silecek ve akü gibi araç aksamlarını kontrol ettirmek ve gerekli bakımları yaptırmak için oto tamircilerin yolunu tutuyor.

Araçların mutlaka kış bakımına girmesi gerektiğini belirten oto tamir ustası Emrah Ustaoğlu, "Aracımızın kış moduna girerken antifrizine bakmamız, kontrol ettirmemiz gerekiyor. Klimalarda, radyatörlerde pas, pislik varsa temizletmemiz gerekiyor. Özellikle bazı radyatörler tıkalı oluyor. Onların makine ve ilaçla temizlenmesi gerekiyor. Kışın soğuklarda sıcak bir otomobilde durmak için otomobilin devir daimini kontrol ettirmemiz şart. Devir daimde tıkanıklık olmaması lazım. Kaçak olmamalı, antifriz mutlaka konulmalı. Aracımızda kışın tam sıcaklık alabilmemiz için -25 derecenin altında bir antifriz olması gerekiyor. Radyatörümüzün sağlam olması lazım. Otomobillere bu bakımlar yapılırsa kışı çok rahat geçirebilirler" dedi.

"UCUZ OLDUĞU İÇİN KANIYORLAR"

Bazı ucuz antifrizin merdiven altı üretim olduğuna dikkat çeken Ustaoğlu, "Her antifriz araca konulmaz. Dışarıda merdiven altı dediğimiz, marka olmamış antifrizler var. Araç sahipleri bunlara fiyatları ucuz olduğu için kanıyor. Servislerde pahalı olduğunu düşünerek bu antifrizleri alıyor. Bunların değişim ücretleri ile birlikte yine aynı fiyata geliyor. Aynı zamanda bu antifrizler maalesef su oluyor. Bizdeki antifrizler ise - 40 ile - 55 değer veriyor. Araç sahiplerine orijinal antifrizlerin dışına çıkmamaları konusunda uyarı yapmak istiyorum. Fiyata aldanarak araçlarına antifriz koydurmasınlar. Kesinlikle markaya baksınlar" diye konuştu.

"MÜŞTERİMİZ ÇOK ZOR DURUMDA KALABİLİR"

Merdiven altı antifrizlerin araçlarda maliyeti büyük arızalara sebep olabileceğini kaydeden Ustaoğlu, "Merdiven altı antifrizler radyatör tıkanmalarına, silindir kapağı çatlamalarına, radyatörlerin donmasına neden olur ve bu defa da blok çatlar. Müşterimiz çok zor durumda kalabilir. 50-100 TL’den kaçarken motor, blok söktürmek zorunda kalabilir. Bu da 20 bin-30 bin TL gibi meblağlara neden olabilir. Kalite her zaman önemli" şeklinde konuştu.