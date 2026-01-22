Araç satış yetki belgesi ile ikinci el araç satışında önemli bir sürece giriliyor. Resmi Gazete'de yer alan yönetmelik değişikliğine göre otomobil pazarında dengesiz fiyat politikasına neden olduğu için eleştirilerin odağındaki internet üzerinden ikinci el araç satışlarına düzenleme getirildi. Peki, Araç satış yetki belgesi nasıl alınır? 2.el araç satış belgesi nereden ve nasıl alınıyor?

ARAÇ SATIŞ YETKİ BELGESİ NASIL ALINIR?

2. el araç satışı yapabilmek için öncelikle "İkinci El Motorlu Kara Taşıtı Ticareti Yetki Belgesi" alınması gereklidir. Bu belgeyi almak için işletmenizin bulunduğu ilin Ticaret İl Müdürlüğüne başvurmanız gerekiyor. Gerekli belgeler arasında;

Oda Kayıt Belgesi

Vergi Levhası Fotokopisi

Kimlik Fotokopisi

Öğrenim Durumunu Gösterir Belge

Mesleki Yeterlilik Belgesi

Ticari işletmeler için başvuran ve mesleki yeterlilik belgesine sahip kullanıcının şirketi temsil ve ilzama yetkili olduğunu gösterir imza sirküleri

Adli Sicil Belgesi (Sabıka Kaydı)

İşyerinin satışa sunduğu ikinci el motorlu kara taşıtlarınında kapsama alındığı mali sorumluluk sigorta poliçesi yer alıyor

Başvurular, İkinci El Kara Taşıtları Ticareti Bilgi Sistemi üzerinden yapılmakta olup, herhangi bir başvuru ücreti alınmamaktadır.

Mesleki Yeterlilik Belgesi veren Kurumlar:

Mesleki Yeterlilik Belgesi, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilen kuruluşlar tarafından verilmektedir. 20 Haziran 2019 tarihi itibariyle https://eski-portal.myk.gov.tr/ linkinden kurum ve kuruluşlara ulaşılabilmektedir.