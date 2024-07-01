Araç sürücüsünü darbedip kaçtılar!

Yayınlanma: 01.07.2024 - 17:51

Güncelleme: 01.07.2024 - 17:51

Mamak’ta bulunan Hocalı Caddesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle bir araç sürücüsünün önü başka bir araç ile kesildi.

Önü kesilen araç sürücüsü diğer araçtan inen 2 kişi tarafından önce sözlü tacize uğradı.

Kimliği bilinmeyen şahıslar önünü kestikleri araç sürücüsünü aracın içerisinde darbetmeye başladı.

Çevredekiler olayı kayda alırken polis çağıracaklarını da söyleyince, sürücüyü darbedenler olay yerinden hızlıca uzaklaştı.