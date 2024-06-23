Kızıyla kavga eden çocuğu darbedip 'Seni öldürürüm' diye tehditler savurdu

Fatih'te parkta oynayan kızı ile kavga eden Tunus uyruklu 7 yaşındaki Bayram L.'yi bakkalda darbederek tehdit eden M.B. gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B., "Kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Yayınlanma: 23.06.2024 - 15:47
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Olay, Koca Mustafa Paşa Mahallesi'nde bir bakkalda geçen çarşamba gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Tunus uyruklu Bayram L. (7) parkta oynadığı sırada başka bir kız çocuğuyla kavga etti.

Çocuk durumu babasına anlatınca baba, Bayram L.'yi parkta tartakladı. Bayram L. oturdukları sokakta bakkala ekmek almaya gitti. Bakkalda kavga ettiği çocuğun babası, tokat atarak Bayram L.'yi darbetti.

Araya işyeri sahibi girerek çocuğun darbedilmesini engelledi. Gözyaşlarını tutamayıp ağlamaya başlayan çocuğa tokat atan babanın, "Seni öldürürüm", "Seni bıçaklarım" şeklinde tehditler savurup küfrettiği anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğun gözyaşları içinde bakkaldan ayrıldığı görülüyor.

TEHDİT EDEN BABA TUTUKLANDI

Polis ekipleri olay sonrası 7 yaşındaki çocuğu darpederek tehdit eden babayı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda M.B. isimli şüpheli baba polis ekipleri tarafından cuma günü gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından, "Kasten yaralama" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheli M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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