Aracın bagaj kapağında poşet içinde bebek bulundu!
Konya’da, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerinde, bez torba içinde bulunan yeni doğmuş kız bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Bebeğin, aranan annesi bulunamazsa Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği belirtildi.
Konya'da dün saat 08.30 sıralarında, park halindeki otomobilin bagaj kapağı üzerindeki bez torba içinde yeni doğmuş kız bebeği görenler, polise haber verdi.
Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hemen alınan bebek, ambulansla Konya Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yapılan ilk tetkiklerde hipotermi geçirdiği belirlenen bebeğin, 2 kilo 460 gram ağırlığında olduğu tespit edildi.
KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
Bebeğin hastanedeki tedavisi sürerken, Konya Emniyet Müdürlüğü ekipleri de annesini bulmak için çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Bebeğin ise bir süre hastanede tedavi altında tutulacağı, annesi bulunamadığı takdirde Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne verileceği öğrenildi.
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