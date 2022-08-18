Uzmanı sıraladı: Erken teşhis ile bebeklerde göz tembelliğinin önüne geçilebilir
Yenidoğanlarda görme yetisinin bir erişkine göre çok düşük olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yaran Koban, “Bebeklerde erken teşhis ile göz tembelliğinin önüne geçilebilir” açıklamasında bulundu.
Medicana Ataşehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Yaran Koban, doğumla beraber başlayan göz ve göz sinirleri gelişiminin 4-5 yaşlarında tamamlandığını ve net görmenin bu süreçte gerçekleştiğini belirtti. Bebeklerin gözlerini odaklama, doğru hareket ettirme ve her iki gözü birlikte kullanma becerisinin öğrenilen bir davranış olduğunu söyleyen Doç. Dr. Koban, “Bebekler, çevrelerindeki dünyayı anlamak ve onunla uygun şekilde etkileşime geçmek için gözlerin beyne gönderdiği görsel bilgileri nasıl kullanacaklarını da öğrenmeleri gerekir” ifadelerini kullandı.
“BEBEKLER 6 AYLIKKEN İLK KAPSAMLI GÖZ MUAYENESİ YAPILMALI”
Türkiye’de rutin olarak her yenidoğana göz taraması yapıldığını belirten Doç. Dr. Yaran, “Göz taraması yapmaktaki amaç herhangi bir sorun varsa erken dönemde saptayabilmektir. Yeni doğan dönemindeki muayeneler çocuk hekimleri tarafından yapılmaktadır. Bebeklerin herhangi bir göz veya görme sorunu olmasa bile yaklaşık 6 aylıkken ilk kapsamlı göz muayenesi için bir göz doktoruna götürülmesi gerekiyor. Ayrıca prematüre doğan her bebeğe göz uzmanları tarafından düzenli olarak göz tarama testleri uygulanır ve oluşabilecek herhangi bir durum erken dönemde teşhis edilerek tedavisi sağlanır” dedi.
Doç. Dr. Koban yenidoğanlarda görme gelişimindeki adımları şu şekilde sıraladı:
“Görme gelişim hızı her çocukta farklılık gösterebilir
“0-2 ay: 25-50 santimetre mesafeden ışığı, canlı ve tek renkli (mavi hariç), parlak ve büyük cisimleri görür, ışığa bakar. Annesini fark eder. Çevredeki cisimleri merkezdekilerden daha iyi görür. Görme yaklaşık yüzde 5 düzeyindedir.
“2-3 ay: Kendisine yakından bakan birisiyle göz göze gelebilir. Yatay eksende hareket eden ışık ve canlı renkli, parlak, büyük cisimleri izlemeye başlar. Bir süre sonra da dikey eksende hareket eden ışık ve canlı renkli, parlak, büyük cisimleri izlemeye başlar. Dairesel şekilde dönen cisimleri izleme en son gelişi
“3-6 ay: Canlı renkli, parlak, büyük cisimlerin yerini algılar ve tutmaya çalışır
“6-10 ay: Giderek daha küçük cisimleri daha uzaktan (1-3 metre) görebilir ve tutmaya çalışır. Daha önceden tanıdığı bir cismim yarısını da görse tamamını tahmin edip tanıyabilir. Görme yaklaşık yüzde on düzeyindedir
“10-18 ay: Daha uzak mesafelerdeki (3-6 metre) cisimleri görebilir, kişileri tanıyabilir
“18 ay: Oyuncakların ayrıntısını, resimli kitaplardaki resimleri net görebilir, tanıyabilir
“24 ay: Cisimlerin en küçük ayrıntısını görebilir, benzerlikleri ve farklıkları ayırt edebilir
“3 yaş: Görmesi erişkin görmesinin yaklaşık yüzde 80’ine ulaşmıştır.”
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