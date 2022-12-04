Aracın çarptığı köpeğe 11 yaşındaki Samet sahip çıktı

04 Aralık 2022 Pazar, 11:01

Van'ın Erciş ilçesinde,dün sabah saatlerinde ilçeye 5 kilometre uzaklıktaki Sahil Kent Mahallesi'nde hızla ilerleyen plaka ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir otomobil, sokak köpeğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle köpek yola savrulurken, aracın sürücüsü ise yoluna devam etti. Bu sırada yoldan geçen İbni Sina İlköğretim Okulu 5'inci sınıf öğrencisi Samet Şentürk, yol kenarında yerde can çekişen yaralı köpeğin yanına koştu.

Önce köpeğe su ve yiyecek veren Şentürk, daha sonra haber verdiği zabıta ekiplerine köpeği teslim etti. Ekipler, yaralı köpeği tedavi için veterinere götürdü.

"ARAÇ ÇARPIP UZAKLAŞMIŞ"

Erciş Belediyesi'nde görevli Zabıta memuru İbrahim Timuçin, ihbar üzerine hemen olay yerine gittiklerini belirterek, "Yaralı köpeğe ilk müdahaleyi yapıp sedyeye alarak, araca bıraktık. Görgü tanıklarının söylediğine göre bir araç çarpıp buradan uzaklaşmış. Biz de yaralı köpeği buradan veterinere götüreceğiz. Köpeğin tedavisi bitince de Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınma Evi'ne göndereceğiz" dedi.

"KÖPEĞİ GÖRÜNCE ÇOK ÜZÜLDÜM"

Yoldan geçerken yaralı köpeği fark eden Samet Şentürk ise "Ağır yaralı ve kanlar içindeydi. Burada bulduğum pet şişeye su doldurup, köpeğe su verdim. Vicdansız sürücü köpeğe çarpıp kaçmış. Köpeği kanlar içinde görünce çok üzüldüm. Zabıta abiler gelip köpeği veterinere götürdü" diye konuştu.