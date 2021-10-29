Aracın çarptığı yavru ayı öldü

Tunceli'nin Pülümür ilçesinde aracın çarptığı yavru ayı yapılan müdahale rağmen kurtarılamadı.

DHA
29 Ekim 2021 Cuma, 16:45
Aracın çarptığı yavru ayı öldü
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Pülümür ilçesinde yol kenarında yaralı yavru ayıyı görenler, durumu yakındaki jandarma kontrol noktasındaki ekiplere bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, yavru ayıya su verdikten sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürdü.

Yapılan kontrolde araç çarpması sonucu birçok yerinde kırık olduğu tespit edilen yavru ayı, yapılan müdahaleye karşın kurtarılamadı.




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