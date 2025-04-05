Aracın yakıt deposunda 21 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Hakkari'de durdurulan otomobilin yakıt deposunda 21 kilo 440 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezine 7 kilometre uzaklıktaki Depin Polis Kontrol Noktası'nda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Narkotik dedektör köpekle otomobilde yapılan aramada; aracın yakıt deposunda 17 kilo 620 gram metamfetamin ile 3 kilo 820 gram eroin bulundu.
Gözaltına alınan sürücü işlemleri sonrası tutuklandı.
Etiketler: #hakkari #uyuşturucu #uyuşturucu operasyonu
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