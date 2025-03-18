Avukatlar 'uyuşturucu' ile yakalandı: 3'ü de tutuklandı!

Yayınlanma: 18.03.2025 - 14:27

Güncelleme: 18.03.2025 - 14:28

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Köy Hizmetleri Polis Kontrol Noktası'nda, yapay zeka formatında bir yazılım olan Analiz Sistemleri Narkotik Ağı (ASENA) sayesinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ‘Hector’ ile arama yapıldı.

3 TUTUKLAMA

Aramada, bagaj kısmına gizlenmiş 119 parça halinde toplam 86 kilo 600 gram skunk ele geçirildi. Şüpheliler M.E., H.K. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Şüphelilerin avukat oldukları öğrenildi.