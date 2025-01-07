Aracın yolcu koltuğunda metamfetamin yakalandı: Piyasa değeri milyonlarca lira!

Çanakkale’de uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonda, bir aracın yolcu koltuğunda poşet içinde piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 kilo 50 gram metamfetamin ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Aracın yolcu koltuğunda metamfetamin yakalandı: Piyasa değeri milyonlarca lira!
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İHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 12:21

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda bir araçta ‘Lina’ adlı narkotik köpeğiyle yapılan aramada, aracın arka kısmındaki yolcu koltuğu altında poşet içinde piyasa değeri 3.5 milyon TL olan 1 kilo 50 gram metamfetamin ile 4 sentetik ecza, içerisinde skunk bulunan sigara ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler N.K., A.Ç. ve M.T.S. adlı şüpheliler gözaltına alındı. Haklarında "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden N.K. ve A.Ç. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, M.T.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Etiketler: #çanakkale #Metamfetamin #narkotik #Operasyon

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