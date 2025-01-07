Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!

Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:04

Güncelleme: 07.01.2025 - 10:06

Balıkesir İl Emniyet Müdürlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 40 gram metamfetamin ve satışından elde edilen 59 bin 200 TL para ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.