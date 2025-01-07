Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!

Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.

Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!
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DHA
Yayınlanma: 07.01.2025 - 10:04

Balıkesir İl Emniyet Müdürlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 40 gram metamfetamin ve satışından elde edilen 59 bin 200 TL para ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.


Etiketler: #uyuşturucu #uyuşturucu ticareti #uyuşturucu operasyonu #Balıkesir

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