Balıkesir'de 'uyuşturucu satıcıları' yakayı ele verdi: 59 bin 200 TL'ye el konuldu!
Balıkesir’de polis ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan yakalanan 2 kişi tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz gün yapılan operasyonda 40 gram metamfetamin ve satışından elde edilen 59 bin 200 TL para ele geçirildi.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
Konuyla ilgili uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan haklarında işlem yapılan 2 şüpheli şahıs tutuklandı.
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